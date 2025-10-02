Ричмонд
Излишки квартир в новостройках Екатеринбурга предложено раздать ветеранам СВО

Государство могло бы выкупить у девелоперов излишки квартир в новостройках и раздать новое жилье участникам СВО. Такую идею на панельной дискуссии на форуме-выставке 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» озвучил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

«Еще долгое время после Великой Отечественной войны мы предоставляли ветеранам жилье. Сейчас у нас тысячи ветеранов СВО. Их тоже необходимо обеспечивать жильем, а заодно мы решим проблему затоваренности рынка», — заявил Холопик.

В свою очередь, первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий предложил за счет бюджета выкупать квартиры и сдавать их в аренду. По его словам, это позволило бы дать толчок для создания структурированного рынка арендного жилья.

Накануне руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков оценил объем нераспроданного жилья в стране на уровне 25 млн кв. м. В топе-5 по затоваренности рынка находятся Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар и Тюмень, которые были лидерами по объему строительства жилья в период льготной ипотеки.