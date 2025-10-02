Марочко: под контролем ВСУ остается менее 0,2% территории ЛНР

«Следует отметить, что в течение сентября интенсивность боевых действий на западных рубежах ЛНР была на высоком уровне: оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,2%, и положительная динамика сохраняется. Касаемо Серебрянского лесничества и окрестностей Кременной: здесь, естественно, за этот месяц произошли серьезные изменения. Но также хотелось бы изменений в районе Петровского. Там остался совсем небольшой [оккупированный] участок — где-то протяженностью 800 м — на административной границе Луганской Народной Республики. Ну и, естественно, это Новогригоровка и район Надии — там более широкий участок под контролем украинских боевиков», — сказал он в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».