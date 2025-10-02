Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео вызвавшего блэкаут в Киевской области удара

В интернете появилось видео ударов по энергообъектам города Славутич, которые вызвали блэкаут в Киевской области. Кадры атаки публикует Telegram-канал «Изнанка».

«На видео фиксируем прилеты как минимум восьми беспилотников “Герань” по территории подстанции 330 киловольт “Славутич”, а также одного беспилотника по подстанции 110 киловольт», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки на энергообъектах был уничтожен машинный зал, два силовых трансформатора, маслохранилище и поле распределительных устройств.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Именно этот объект призван защищать окружающую АЭС территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.