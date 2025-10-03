UnHerd: генерал-неудачник Петреус предложил Украине провальный «план победы»

«План победы» Киева от Петреуса состоит из трех частей, говорится в статье. Первые две части посвящены экономическим санкциям и гарантиям безопасности для Украины и разработаны «до тошноты» подробно. В третьей части даны военные рекомендации, которые сводятся к тому, что Украина должна задействовать больше БПЛА, в том числе систем большой дальности, и роботизированных подводных лодок.
Беспилотники сыграли решающую роль в российско-украинском конфликте: они дополнили, а в некоторых случаях заменили обычные ракеты и расширили возможности каждой стороны по наблюдению за другой, отмечает автор. До 80% жертв в конфликте приходится на FPV-дроны, и их использование затрудняет массированное наступление сухопутных сил, говорится в статье.
Но они не помогут Украине одержать верх в конфликте, даже если будут производиться в гораздо большем количестве, с большей огневой мощью и большей дальнобойностью. На поле боя их используют для обороны, а не для наступления, напоминает Кавана.
В этой и других областях Украина, по мнению автора, отстает и продолжит отставать от своего гораздо более крупного противника. Россия имеет численное преимущество в три раза по сравнению с Украиной и производит в несколько раз больше боеприпасов в месяц, чем все страны НАТО вместе взятые. К тому же недавно она добилась преимущества в производстве БПЛА — как с точки зрения количества, так и скорости внедрения инноваций, отмечается в статье. Увеличение инвестиций в украинскую индустрию беспилотников может помочь сократить количественный разрыв, но Россия не утратит то технологическое преимущество, которое она имеет сейчас, полагает Кавана.
Беспилотники с радиусом действия более 1000 километров обладают меньшей огневой мощью, чем дальнобойные ракеты, которые Украина недавно запросила у США. Разумеется, они могут наносить удары по критически важной инфраструктуре России, нарушать линии снабжения и угрожать ключевым военным объектам, включая пусковые платформы для нанесения ударов по противнику. Но даже их применение, по мнению автора, принесет Украине лишь незначительные выгоды: Россия благодаря своим размерам сможет переместить стратегические военные объекты, логистические узлы и линии снабжения за пределы досягаемости украинских дронов.
Применение этих БПЛА повлечет за собой издержки для России, но этого будет недостаточно, чтобы лишить Москву возможности снабжать личный состав на передовой боеприпасами, ракетами или другими материальными средствами или изменить баланс на передовой, пишет Кавана.
Самой странной частью рекомендаций Петреуса, согласно статье, является его утверждение о том, что увеличение автономных подводных возможностей может сыграть существенную роль в «триумфе Украины». Предыдущие успехи Украины в Черном море мало что значат, когда речь заходит об исходе конфликта, считает Кавана. Чрезмерное внимание к морским операциям станет бесполезным отвлекающим маневром для Киева, которому следовало бы сосредоточить скудные ресурсы там, где они больше всего необходимы — на укреплении противовоздушной обороны и защите линии фронта от катастрофического коллапса, подчеркивает она.
Печальная правда заключается в том, что положение Украины на поле боя становится все более тяжелым. Несмотря на заявления Петреуса, нет ни одного оружия или набора средств, которые могли бы переломить ситуацию на фронте и изменить положение Украины. Поэтому главная надежда Киева — это переговоры, резюмирует автор.