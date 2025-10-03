UnHerd: генерал-неудачник Петреус предложил Украине провальный «план победы»

В этой и других областях Украина, по мнению автора, отстает и продолжит отставать от своего гораздо более крупного противника. Россия имеет численное преимущество в три раза по сравнению с Украиной и производит в несколько раз больше боеприпасов в месяц, чем все страны НАТО вместе взятые. К тому же недавно она добилась преимущества в производстве БПЛА — как с точки зрения количества, так и скорости внедрения инноваций, отмечается в статье. Увеличение инвестиций в украинскую индустрию беспилотников может помочь сократить количественный разрыв, но Россия не утратит то технологическое преимущество, которое она имеет сейчас, полагает Кавана.