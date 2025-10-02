Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из украинского плена вернулись два бойца из Прикамья

ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Во время очередного обмена военнопленным между Россией и Украиной на родину вернулись два солдата из Прикамья. Всего были освобождены 185 российских военнослужащих, а также 20 гражданских лиц. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Еще двое наших земляков из Куединского округа и Краснокамска были освобождены из украинского плена», — рассказал прикамский омбудсмен на своей странице в соцсетях.

По данным местных СМИ, речь идет о Дмитрии С. и Александре С.

Как пояснил Сапко, жена одного из военнослужащих рассказывала, что ее мужа мобилизовали в сентябре 2022, а в декабре 2023-го он попал в плен. По второму солдату обращалась мать. Она написала, что сын в январе этого года заключил контракт, а уже с февраля связь с ним была утрачена.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, после чего доставят в Москву.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце августа из украинского плена освободили четырех солдат из Пермского края. Это военнослужащие из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа.