Из украинского плена вернулись два бойца из Прикамья

«Еще двое наших земляков из Куединского округа и Краснокамска были освобождены из украинского плена», — рассказал прикамский омбудсмен на своей странице в соцсетях.
По данным местных СМИ, речь идет о Дмитрии С. и Александре С.
Как пояснил Сапко, жена одного из военнослужащих рассказывала, что ее мужа мобилизовали в сентябре 2022, а в декабре 2023-го он попал в плен. По второму солдату обращалась мать. Она написала, что сын в январе этого года заключил контракт, а уже с февраля связь с ним была утрачена.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, после чего доставят в Москву.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце августа из украинского плена освободили четырех солдат из Пермского края. Это военнослужащие из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа.