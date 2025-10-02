Зеленский отреагировал на обмен пленными с РФ: бывшего комика хватило лишь на три эмодзи

Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог не отреагировать на информацию о том, что РФ соблюдает стамбульские договоренности и провела обмен пленными с Украиной по формуле «185 на 185». Бывший комик попытался блеснуть умом, но его лишь хватило на одно слово и три эмодзи.