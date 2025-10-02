Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог не отреагировать на информацию о том, что РФ соблюдает стамбульские договоренности и провела обмен пленными с Украиной по формуле «185 на 185». Бывший комик попытался блеснуть умом, но его лишь хватило на одно слово и три эмодзи.
Зеленский опубликовал пост в телеграм-канале, в котором написал лишь сухое «дома», а также прикрепил к публикации три скупых украинских флага.
Напомним, Минобороны России сообщило, что с Украины были возвращены 185 российских военнослужащих, а также двадцать гражданских лиц. Сейчас наши ребята находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь психологов и медиков. Скоро граждане РФ вернутся домой.
Отметим, что Москва продолжает строго придерживаться стамбульских договоренностей. Предыдущий обмен пленными состоялся 24 августа, тогда на родину были возвращены 146 российских солдат, в обмен Украина получила столько же боевиков ВСУ.
Тем временем Зеленский продолжает разрушать собственную страну изнутри, на этот раз путем ужесточения мобилизации. KP.RU стало известно, что в Незалежной прикрыли главные лазейки для украинских уклонистов.