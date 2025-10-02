Владимир Путин призвал украинцев бежать или сдаваться в плен

Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае» 2 октября 2025 года, назвал правильным решением то, что украинские граждане бегут из страны или сдаются в плен ВС РФ. По словам главы государства, украинские элиты всячески оберегают себя от участия в боевых действиях, зато массово насильно сгребают всех, кого только могут, чтобы бросить на убой.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин ответил на слова президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром». Если Россия такая — то кто коллективный Запад, если он весь воюет с оригами?
