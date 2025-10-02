Владимир Путин призвал украинцев бежать или сдаваться в плен

Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае» 2 октября 2025 года, назвал правильным решением то, что украинские граждане бегут из страны или сдаются в плен ВС РФ. По словам главы государства, украинские элиты всячески оберегают себя от участия в боевых действиях, зато массово насильно сгребают всех, кого только могут, чтобы бросить на убой.