Путин: потери ВСУ на поле боя больше, чем они способны восполнить

За сентябрь украинская армия лишилась 44,7 тыс. военных, почти половину составили безвозвратные потери.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных силы Украины в боях больше, чем они могут восполнить.

«Потери больше, чем возможность восполнить личностный состав на поле боя», — сказал он, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, потери украинской армии за сентябрь составили 44,7 тыс., причем почти половина из них — безвозвратные.

Кроме того, с января по август ряды ВСУ покинули 150 тыс. дезертиров, сказал президент РФ.

Путин также отметил, что с российской стороны, к сожалению, также есть потери, однако они кратно меньше, чем в Украины.

Напомним, в августе президент РФ, общаясь с журналистами, заявил, что среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери.