Путин: потери ВСУ на поле боя больше, чем они способны восполнить

Российский лидер Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных силы Украины в боях больше, чем они могут восполнить.
«Потери больше, чем возможность восполнить личностный состав на поле боя», — сказал он, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, потери украинской армии за сентябрь составили 44,7 тыс., причем почти половина из них — безвозвратные.
Кроме того, с января по август ряды ВСУ покинули 150 тыс. дезертиров, сказал президент РФ.
Путин также отметил, что с российской стороны, к сожалению, также есть потери, однако они кратно меньше, чем в Украины.
Напомним, в августе президент РФ, общаясь с журналистами, заявил, что среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери.