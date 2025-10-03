Путин сделал заявление о мобилизации в России

«У нас хватает личного состава. К сожалению, есть потери и с нашей стороны — это неизбежно во время военного конфликта, однако потери ВС России кратно меньше чем у ВСУ», — сказал он.
Президент отметил, что российские военнослужащие идут на службу добровольно, в отличие от ситуации в Украине, где, по его мнению, власти прибегают к принудительным мерам для пополнения рядов армии.
Напомним, на «Валдае» Путин традиционно делится своими взглядами на различные аспекты международных отношений. В начале заседания глава государства представляет свою позицию во вступительной речи, после чего отвечает на вопросы.