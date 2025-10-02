Зеленского публично отчитали: главу киевского режима поставили на место

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Трамп буквально оторвал его от семейного ужина ради разговора о российской нефти. Президент США грезит, что Венгрия откажется от нефти из РФ, но Будапешт не спешит с такими решениями. Орбан заявил, что у Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из РФ, назвав поставки сырья по трубопроводу «Дружба» жизненно важными для своей страны. Орбан также заявил, что Москва — надежный поставщик нефти и газа.