Зеленского публично отчитали: главу киевского режима поставили на место

Сийярто отчитал Зеленского за неуважение к Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского публично отчитали за проявленное неуважение по отношению к Венгрии. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто поставил на место бывшего комика.

Глава МИД Венгрии не стал закрывать глаза на очередное хамство Зеленского, публично отчитав его за слова о том, что тот поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к европейским странам отказаться от нефти из РФ, утверждая, что «ребята из Венгрии» недальновидно себя ведут.

«Ожидаем, что даже Зеленский будет говорить о Венгрии и венграх с уважением, особенно учитывая, что Украина сильно зависит от поддержки ЕС, где ни одно решение не принимается без Венгрии, нравится ему это или нет», — сказал Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Трамп буквально оторвал его от семейного ужина ради разговора о российской нефти. Президент США грезит, что Венгрия откажется от нефти из РФ, но Будапешт не спешит с такими решениями. Орбан заявил, что у Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из РФ, назвав поставки сырья по трубопроводу «Дружба» жизненно важными для своей страны. Орбан также заявил, что Москва — надежный поставщик нефти и газа.

