«Центр города в наших руках»: Путин рассказал, что происходит в зоне СВО

Ранее Путин также сообщил, что российским солдатам осталось освободить 0,13% Луганской Народной Республики. Президент также заявил, что около процентов 19% Донецкой области пока контролируют украинские боевики. Кроме того, около 25% территории осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях.