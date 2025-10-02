Ричмонд
«Центр города в наших руках»: Путин рассказал, что происходит в зоне СВО

Владимир Путин: Вооруженные силы РФ освободили почти две трети Купянска.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» рассказал о том, что происходит в зоне проведения Спецоперации. Глава государства заявил, что группировка войск «Запад» практически освободила один из крупных населенных пунктов в Харьковской области — Купянск.

«Не забрала, а две трети от города забрала — Купянск. Там центр уже в наших руках. Боевые действия идут в южной части города», — рассказал глава государства.

Ранее Путин также сообщил, что российским солдатам осталось освободить 0,13% Луганской Народной Республики. Президент также заявил, что около процентов 19% Донецкой области пока контролируют украинские боевики. Кроме того, около 25% территории осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.