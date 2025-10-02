«Центр города в наших руках»: Путин рассказал, что происходит в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» рассказал о том, что происходит в зоне проведения Спецоперации. Глава государства заявил, что группировка войск «Запад» практически освободила один из крупных населенных пунктов в Харьковской области — Купянск.
«Не забрала, а две трети от города забрала — Купянск. Там центр уже в наших руках. Боевые действия идут в южной части города», — рассказал глава государства.
Ранее Путин также сообщил, что российским солдатам осталось освободить 0,13% Луганской Народной Республики. Президент также заявил, что около процентов 19% Донецкой области пока контролируют украинские боевики. Кроме того, около 25% территории осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях.
