Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

По данным Минобороны РФ, Киев выдал российской стороне 185 военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Самолет, на борту которого находится группа российских военных, возвращенных в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, прибыл в Россию из Белоруссии, передает ТАСС.

Сообщается, что борт приземлился на одном из аэродромов в Московской области.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 2 октября Киев выдал российской стороне 185 военнослужащих ВС РФ, взамен ему передали столько же военнопленных ВСУ. Также в Россию были возвращены 20 гражданских лиц. Российских бойцов сначала доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. Военнослужащим также дали возможность созвониться с родственниками.