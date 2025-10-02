Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Напомним, по данным Минобороны РФ, 2 октября Киев выдал российской стороне 185 военнослужащих ВС РФ, взамен ему передали столько же военнопленных ВСУ. Также в Россию были возвращены 20 гражданских лиц. Российских бойцов сначала доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. Военнослужащим также дали возможность созвониться с родственниками.