Четверо нижегородцев вернулись из украинского плена

205 пленных российских солдат и мирных граждан вернулись на родину из украинского плена 2 октября 2025. Украинская сторона получила столько же пленных. Об этом сообщила омбудсмен Нижегородской области Оксана Кислицына.
Среди них — четверо нижегородцев. При этом из вернувшихся — гражданский. Его возвращения добивались «титаническими усилиями», сказала Оксана Кислицына.
Она отдельно поблагодарила президента России Владимира Путина Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову и силовиков.
Ранее сообщалось о возвращении из плена еще одного нижегородца.