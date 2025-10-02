Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо нижегородцев вернулись из украинского плена

Всего из плена вернулось 205 человек.

205 пленных российских солдат и мирных граждан вернулись на родину из украинского плена 2 октября 2025. Украинская сторона получила столько же пленных. Об этом сообщила омбудсмен Нижегородской области Оксана Кислицына.

Среди них — четверо нижегородцев. При этом из вернувшихся — гражданский. Его возвращения добивались «титаническими усилиями», сказала Оксана Кислицына.

Она отдельно поблагодарила президента России Владимира Путина Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову и силовиков.

Ранее сообщалось о возвращении из плена еще одного нижегородца.