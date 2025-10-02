Сын замдиректора ЦРУ погиб за Россию: что рассказал Путин о Майкле Глоссе

Пару месяцев назад появилась сенсационная новость: на фронте специальной военной операции погиб американский гражданин Майкл Глосс, который сражался на стороне российских войск. Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, рассказал, что узнал о нём лишь тогда, когда поступил проект указа о награждении иностранца Орденом Мужества.
«Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении Ордена мужества. И, честно, не скрою, меня это самого немало удивило», — признался президент.
Путь Глосса к России и его мотивация.
Президент подчеркнул, что семья Глосса не знала, куда он направляется. Молодой человек сказал родителям, что уезжает путешествовать, после чего оказался в Турции, а затем приехал в Москву и пришёл в военкомат.
«Он сказал, что разделяет те ценности, которые защищает Россия. Это, я не шучу, это же всё записано там, права человека, права человека на свой язык, на религию и так далее. Он за права человека. И Россия за это борется, и он готов и хочет бороться за эти ценности с оружием в руках», — рассказал Путин.
Глосс служил в элитном подразделении ВДВ.
После специальной подготовки Глосс был зачислен в элитные подразделения Воздушно-десантных войск. Президент подчеркнул, что все бойцы там действуют как штурмовики, и американец воевал на переднем крае.
Во время одного из боёв бронетранспортёр, в котором находился Майкл вместе с российскими товарищами, попал под снаряд. Несмотря на ожоги примерно 25% кожи, он сумел вытащить из горящей машины двух российских солдат.
Майкл погиб героем.
Дальнейшие события оказались трагичными. Несмотря на ранения, Глосс пытался оказать помощь русскому товарищу.
«К сожалению, их заметил украинский дрон, сбросил на них мину 82 сантиметра, и оба погибли», — сообщил Путин. Президент отметил, что Майклу было всего 22 года и назвал его поступок примером подлинной храбрости.
Семья получила Орден Мужества, которым американца наградили посмертно.
Награду вручили в присутствии боевых товарищей Глосса — командующего ВДВ, командира бригады, командира роты и российского солдата, который помогал вытащить американца из горящей машины и тоже получил серьёзные ожоги, но позже вернулся на фронт.
Кроме того, по инициативе руководства Донецкой Народной Республики одной из школ Донбасса, где углублённо изучают английский язык, присвоили имя двух погибших бойцов — Майкла Глосса и его русского товарища.
«Вот такой был Майкл Глосс. И повторяю ещё раз, и его семья, и страна, те, кто поддерживают его взгляды, конечно, могут им гордиться», — подчеркнул президент.
Эмоциональная реакция семьи и ЦРУ на смерть Глосса.
По данным CNN, орден Мужества был передан матери погибшего — Джулианне Галлинe Глосс, заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям, и её супругу через специального посланника США Стива Уиткоффа.
«Она плакала вместе с мужем», — сообщил сотрудник администрации Белого дома. Представитель ЦРУ отметил, что трагедия семьи произошла весной 2024 года, а похороны Майкла состоялись в декабре того же года в США. Российское свидетельство о смерти указало причину как «огромную потерю крови» в результате артиллерийского обстрела.
Был путешественником и активистом.
Майкл Глосс родился и вырос в США. В юности он был известен как антифашист, борец за экологию и права женщин, участвовал в волонтёрских проектах за границей и путешествовал по Европе.
Позже разочаровался в политике США, критиковал капитализм, выражал симпатии к многополярному миру и БРИКС, сжёг американский флаг, создавал аккаунт в VK, подписывался на сообщества о СССР и Ленине и публиковал видео с Путиным.
Весной 2023 года он приехал в Россию, изучал язык, участвовал в фестивале в Подмосковье, где жил в шалаше и получал помощь местных жителей, а затем подписал контракт с ВС РФ. Часто его узнавали по красной арафатке — сувениру из стран Ближнего Востока.
Не первый американец на стороне ВС РФ.
Военный историк Михаил Поликарпов отметил, что участие американцев на стороне России не является уникальным явлением. «Бывают романтики, которые попадают на поле боя практически случайно. Выходцы из США неоднократно оказывались на стороне России в годы СВО и в годы конфликта в Донбассе», — сказал он.
Полковник Роман Насонов, обладатель ордена Мужества, пояснил, что награда вручается за проявленное мужество в боевых действиях и часто присуждается посмертно. Кавалеры ордена получают статус ветеранов боевых действий, что открывает ряд льгот, например, налоговые послабления и привилегии при похоронах.