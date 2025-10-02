Москалькова: Украина удерживает 13 взятых в плен жителей Курской области

Борт Министерства обороны России доставил из Белоруссии на территорию РФ жителей Курской области, которых украинские боевики угнали в плен во время вторжения в российский регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.
«Наконец-то вы дома, дорогие куряне, дорогие соотечественники!» — написала Москалькова.
По прибытии на родину планируется встреча возвращенных граждан с губернатором Курской области Александром Хинштейном. также будет организован процесс адаптации к условиям мирной жизни.
Однако Москалькова добавила, что в плену у украинских нацистов остаются еще 13 жителей Курской области. Россия будет продолжать прикладывать все необходимые усилия по их возвращению.
Ранее KP.RU сообщил, что переговоры о возвращении курян, которых угнали в плен киевские боевики, проходили очень тяжело.