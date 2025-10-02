Ричмонд
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

Источник: Коммерсантъ

Жителям, находящимся дома, рекомендовано укрыться в помещениях, окна которых не выходят на море, либо в комнатах без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для защиты можно использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Власти предупредили, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Очевидцев событий просят воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, беспилотников и их обломков, действий специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов.

Отмену сигнала объявят, как только обстановка станет безопасной. Телефон оперативных служб — 112.