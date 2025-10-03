Освобождённые из плена военнослужащие и гражданские вернулись в РФ

Напомним, что в четверг состоялся обмен пленными, в результате которого 185 российских военнослужащих вернулись с территории, контролируемой киевским режимом. Со своей стороны, Россия передала Украине аналогичное количество пленных из состава ВСУ. Также Москвой были возвращены 20 гражданских лиц.