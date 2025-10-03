Освобождённые из плена военнослужащие и гражданские вернулись в РФ

В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными и гражданскими.
Напомним, что в четверг состоялся обмен пленными, в результате которого 185 российских военнослужащих вернулись с территории, контролируемой киевским режимом. Со своей стороны, Россия передала Украине аналогичное количество пленных из состава ВСУ. Также Москвой были возвращены 20 гражданских лиц.
Процесс возвращения проходил в два этапа: первоначальное размещение в Белоруссии с оказанием экстренной психологической и медицинской помощи с последующей репатриацией в Россию для прохождения полноценного лечения и реабилитации.
Накануне Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена бойцами РФ.
При этом накануне киевский главарь Владимир Зеленский тремя эмодзи и одним словом прокомментировал обмен пленными с РФ.