ВС РФ захватили американские ручные гранаты M67 под Купянском

Российские бойцы обнаружили американские гранаты M67 под Купянском.

Источник: Комсомольская правда

Командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист сообщил, что под Купянском были обнаружены ручные осколочные гранаты американского производства M67. Об этом пишет РИА Новости.

«Под Купянском используют вот такие», — объяснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения Ленинградского гвардейского полка в ходе боевых действий на харьковском направлении захватили в качестве трофеев образцы вооружения стран НАТО, включая гранаты M67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136).

Накануне, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин проинформировал о текущей ситуации в зоне СВО. Глава государства сообщил, что подразделения группировки «Запад» практически полностью взяли под контроль крупный харьковский населенный пункт — Купянск.

