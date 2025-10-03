«Получил ранение, но помогал другу»: Путин рассказал о подвиге погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ

Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о подвиге сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса в ходе специальной военной операции.
Путин рассказал, что узнал о подвиге Майкла Глосса, когда обсуждался проект приказа о награждении его орденом Мужества. Президент отметил, что, несмотря на статус сына замдиректора ЦРУ и ветерана ВМС, Майкл проявил мужество и помог российскому солдату. Молодой человек сказал родителям, что отправляется в путешествие, но на самом деле прошел спецподготовку и был зачислен в ВДВ.
«Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину, и оба погибли», — поделился российский лидер.
Президент отметил, что Майкл Глосс является ключевой фигурой в движении MAGA, поддерживающем Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Глосс воплощает идеалы, отражённые в гимне США, где страна названа «землёй храбрых». Президент также выразил гордость за таких людей, как Глосс, которые олицетворяют лучшие качества Америки.
Путин сообщил, что передал орден Мужества Стивену Уиткоффу. Известно, что на церемонии присутствовали боевые товарищи Глосса, командующий ВДВ, командир бригады и роты, а также солдат, который спас раненых из горящей машины, получив при этом ожоги 25% площади тела. По инициативе руководства ДНР одна из школ Донбасса получила имя Майкла Глосса, и в ней теперь углублённо изучают английский язык.
Ранее сообщалось, что в Донецке открыли памятную табличку в честь кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса.
Напомним, Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вечером 2 октября 2025 года затронул тему изменений в современных вооруженных конфликтах. Он подчеркнул, что в последнее время появляются новые, зачастую неожиданные методы воздействия на противников.