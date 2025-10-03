«Получил ранение, но помогал другу»: Путин рассказал о подвиге погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ

Путин рассказал, что узнал о подвиге Майкла Глосса, когда обсуждался проект приказа о награждении его орденом Мужества. Президент отметил, что, несмотря на статус сына замдиректора ЦРУ и ветерана ВМС, Майкл проявил мужество и помог российскому солдату. Молодой человек сказал родителям, что отправляется в путешествие, но на самом деле прошел спецподготовку и был зачислен в ВДВ.