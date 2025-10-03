Ричмонд
Двое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена

Бойцы находятся в Республике Беларусь.

Источник: IrkutskMedia.ru

С подконтрольной киевскому режиму территории вернули группу российских бойцов. Среди них — двое военнослужащих из Иркутской области. Это жители Иркутского и Боханского районов, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), сейчас все бойцы находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Всего из плена возвращены 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Глава Приангарья поблагодарил спецслужбы России, коллег из Минобороны РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, Светлану Николаевну и всех причастных.

Напомним, в августе с подконтрольной киевскому режиму территории вернули группу российских бойцов. Среди них — двое военнослужащих из Приангарья. Это жители Черемхова и Слюдянки.