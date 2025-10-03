Раненый российский боец потряс врачей, когда пришёл в больницу: «Он сам принёс нам левую руку»

«Боец получил травму, в результате которой произошла ампутация верхней конечности на уровне плеча. Проще говоря, он принес левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. При этом он сам зашел в операционную, почти подмигнул нам и спокойно лег на стол», — поделился медик.