Раненый российский боец потряс врачей, когда пришёл в больницу: «Он сам принёс нам левую руку»

Российский боец удивил военных врачей, когда сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом РИА Новости рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России с позывным Кетанов.
«Боец получил травму, в результате которой произошла ампутация верхней конечности на уровне плеча. Проще говоря, он принес левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. При этом он сам зашел в операционную, почти подмигнул нам и спокойно лег на стол», — поделился медик.
Медик отметил, что даже при большом опыте работы с тяжелыми ранениями выдержка этого бойца была впечатляющей. Кетанов также подчеркнул, что вернуть руку невозможно, однако прогноз на выздоровление благополучный.
«Боец сохранил голову, мозг и ноги в порядке, значит, его жизнь будет полноценной, пусть и с протезированием», — отметил он.
Врач подчеркнул, что мужество и спокойствие пациента поразили даже самых опытных медиков, привыкших к трагичным случаям на передовой.
Ранее стало известно о случае, когда ценой жизни боец СВО спас 12 сослуживцев.