«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский малый ракетный корабль «Буря» выполнил стрельбы комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море и уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Источник: Минобороны России

«Малый ракетный корабль (МРК) “Буря” проекта 22800 “Каракурт” в Балтийском море провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь-М”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области.

«В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля», — добавили в пресс-службе.

Также экипаж провел ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.