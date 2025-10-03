«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты

«Малый ракетный корабль (МРК) “Буря” проекта 22800 “Каракурт” в Балтийском море провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь-М”, — говорится в сообщении.