ВС РФ освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю

Российские военнослужащие освободили Вербовое в Днепропетровской области менее чем за неделю, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении ведомство объявило 1 октября.
В сообщении говорится, что штурмовые группы 37-й гвардейской бригады 36-й армии из группировки войск «Восток» продвинулись более чем на 4 километра вглубь позиций противника и вытеснили ВСУ из населённого пункта. После этого над Вербовым были подняты государственные флаги России.
Минобороны также опубликовало видео с кадрами боёв и развёртывания российских флагов. В комментариях к ролику один из штурмовиков, с позывным «Шмель», отметил, что противник оказывал упорное сопротивление, пытался атаковать российские подразделения гранатами, но атаки были отбиты. В ходе операции российские бойцы захватили большое количество стрелкового оружия, включая американскую винтовку М16.
Известно, что в сентябре российские военные освободили 20 населённых пунктов. Большинство из них расположены в Донецкой Народной Республике.