ВС РФ освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю

В сообщении говорится, что штурмовые группы 37-й гвардейской бригады 36-й армии из группировки войск «Восток» продвинулись более чем на 4 километра вглубь позиций противника и вытеснили ВСУ из населённого пункта. После этого над Вербовым были подняты государственные флаги России.