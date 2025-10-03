Группа колумбийских наемников была уничтожена в результате ударов авиационными бомбами в Днепропетровской области. Информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен по позициям в районе Орестополя. Он заявил, что применение боеприпасов типа ФАБ привело к поражению цели. По словам источника, в результате удара на месте погибли три иностранных наемника. Еще семь человек получили тяжелые ранения.
При этом силовики подчеркнули, что раненых боевиков не эвакуируют с линии боевых действий.
Прежде колумбиец, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, поделился информацией о тяжёлом положении ВСУ в зоне боевых действий. Он покинул украинскую армию и теперь обращается за помощью к Министерству иностранных дел своей страны.