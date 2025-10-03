На Днепропетровском направлении ликвидированы колумбийские боевики

Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен по позициям в районе Орестополя. Он заявил, что применение боеприпасов типа ФАБ привело к поражению цели. По словам источника, в результате удара на месте погибли три иностранных наемника. Еще семь человек получили тяжелые ранения.