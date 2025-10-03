Генерал Попов в колонии: работа в швейном цеху и «звездные» соседи

В подмосковной коломенской исправительной колонии № 6, куда из СИЗО переводят осужденного генерала Ивана Попова, созданы современные и нормальные условия для содержания заключенных, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Вадим Чадаев.
Напомним, о переводе экс-командующего 58-й общевойсковой армией Попова в колонию общего режима в Коломне стало известно 27 сентября. Генерал был признан виновным в мошенничестве, ему инкриминировали хищение более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, а суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
«Условия нормальные. Недавно открылась новая часть женского ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора). Со слов одной моей подзащитной, на открытие приезжал прокурор области вместе с генпрокурором Красновым», — отметил Чадаев.
Инфраструктура колонии: от общежитий до магазинов.
Коломенская ИК-6 представляет собой современное исправительное учреждение с развитой инфраструктурой. Здесь есть два корпуса общежитий для осужденных, столовая, банный комплекс, медицинская часть и магазин. На территории работают несколько производственных участков, включая швейное производство, автослесарный участок, пекарню и цех по изготовлению макаронных изделий.
Заключенные также могут работать на предприятиях по выпуску сельскохозяйственной продукции и обмундирования для различных ведомств — военной, полицейской и МЧС. Все производственные процессы организованы таким образом, чтобы каждый осужденный мог трудоустроиться по здоровью и навыкам.
Заключенные могут делать макароны или работать в швейном цеху.
После перевода в колонию Попов сможет выбрать место работы на одном из предприятий. Как сообщил правозащитник Иван Мельников, «в колонии есть несколько производств, например, швейное. Там производят в основном обмундирование для различных ведомств. Соответственно, все заключенные, если позволяет здоровье, должны работать. Есть предположение, что генерал Попов тоже будет работать на подобном производстве, не исключено, что он будет задействован именно на производстве военной формы».
Кроме того, Попов может заниматься в цехе по изготовлению макаронных изделий или на других производственных участках, включая пекарню и автослесарный участок. Такая занятость не только дисциплинирует заключенных, но и способствует их социальной адаптации и профессиональной подготовке.
Образование и досуг в ИК: библиотека, тренинги и лекции.
В ИК-6 уделяется внимание не только трудовой деятельности, но и образованию заключенных. Здесь проводятся лекции, тренинговые занятия, курсы по правовой подготовке, а также работают библиотека и помещения для самоподготовки.
Известно, что Попов — человек начитанный. После оглашения приговора он процитировал Омара Хайяма: «И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты». Таким образом, генерал сможет сочетать трудовую деятельность с культурным и образовательным развитием.
День в колонии организован четко. «Подъем примерно в 6 утра, далее завтрак и зарядка. После этого те, кто работает, направляются на работу. Во время работы предусмотрен перерыв на обед. Рабочий график обычно до 18−19 часов. Далее по расписанию есть свободное время, когда заключенные могут написать письмо или позвонить», — рассказал Мельников.
Заключенные могут получать посылки, общаться с родственниками и участвовать в жизни учреждения наравне с остальными.
Знаменитые соседи: Митволь и другие известные осужденные.
Коломенская ИК-6 известна тем, что здесь содержатся известные фигуры, включая бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Митволь был осужден на 4,5 года за хищения при строительстве красноярского метрополитена. Таким образом, Попов окажется среди «звездных» соседей, хотя будет находиться на общих основаниях с обычными заключенными.
Что ждет Попова в ИК-6.
Помимо трудоустройства на производстве, Попов сможет заниматься самообразованием и развивать навыки, которые будут полезны после отбытия наказания. Ранее адвокат Чадаев опроверг слухи об отказе генерала идти рядовым на спецоперацию, подчеркнув: «Надо сначала до колонии доехать, чтобы все этапы жизненного пути пройти».