Генерал Попов в колонии: работа в швейном цеху и «звездные» соседи

После перевода в колонию Попов сможет выбрать место работы на одном из предприятий. Как сообщил правозащитник Иван Мельников, «в колонии есть несколько производств, например, швейное. Там производят в основном обмундирование для различных ведомств. Соответственно, все заключенные, если позволяет здоровье, должны работать. Есть предположение, что генерал Попов тоже будет работать на подобном производстве, не исключено, что он будет задействован именно на производстве военной формы».