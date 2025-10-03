Ричмонд
Утром в Татарстане снова вводили режим беспилотной опасности

Рано утром в Республике Татарстан вводили режим беспилотной опасности. Он действовал с 04:02 до 05:05 мск. Об этом в своем приложении сообщило МЧС России.

Источник: ИА Татар-информ

Отметим, что последний раз режим беспилотной опасности в республике объявляли накануне, 2 октября.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

