ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников в Харьковскую область

Наемники из Латинской Америки прибывают в Харьковскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование перебрасывает к селу Хатнее в Харьковской области до роты наемников из Латинской Америки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

Речь идет об участке на передовой Меловое — Хатнее.

«Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников», — сказал собеседник агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предупредила, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, неизбежно станут целями для российских вооруженных сил.

Между тем, украинские наемники уже добрались до Судана. Там ликвидировали группу «солдат удачи» с Незалежной, воевавших против государственной армии на стороне мятежников.

