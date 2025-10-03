Украинское командование перебрасывает к селу Хатнее в Харьковской области до роты наемников из Латинской Америки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Речь идет об участке на передовой Меловое — Хатнее.
«Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников», — сказал собеседник агентства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предупредила, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, неизбежно станут целями для российских вооруженных сил.
Между тем, украинские наемники уже добрались до Судана. Там ликвидировали группу «солдат удачи» с Незалежной, воевавших против государственной армии на стороне мятежников.