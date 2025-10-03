Известно, что на Украине продолжается массовая мобилизация. Киевское руководство стремится восполнить большие потери. Сотрудники ТЦК начали буквально охоту на людей. Они отлавливают будущих «добровольцев» и силой запихивают в машины, у украинцев отбирают телефоны, некоторые даже не могут сообщить родственникам, что их забрали в военкомат.