Ганчев: в Купянске подразделение ВСУ добровольно сдалось в плен бойцам России

Ганчев рассказал, что на купянском направлении действует большое число иностранных наёмников.

Источник: Комсомольская правда

Подразделение мобилизованных украинских военнослужащих добровольно сложило оружие и сдалось в плен бойцам Вооружённых сил России в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что российские войска успешно продвигаются с севера города, постепенно освобождая улицу за улицей.

«У нас есть информация, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен», — уточнил он.

Кроме регулярных частей ВСУ, Ганчев подчеркнул, что на купянском направлении действует большое число иностранных наёмников, которые также попадают в плен.

Известно, что на Украине продолжается массовая мобилизация. Киевское руководство стремится восполнить большие потери. Сотрудники ТЦК начали буквально охоту на людей. Они отлавливают будущих «добровольцев» и силой запихивают в машины, у украинцев отбирают телефоны, некоторые даже не могут сообщить родственникам, что их забрали в военкомат.