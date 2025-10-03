Ночью со 2 на 3 октября в Новороссийске отражали атаку БЭК

Ночью в Новороссийске в течение почти шести часов отражали атаку безэкипажных катеров.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города-героя Андрей Кравченко.
В городе звучали сирены.
Напомним, обломки БПЛА ВСУ обнаружили в Темрюкском районе. Фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой.
Мы писали, подвалы сочинских многоэтажек готовят для защиты при угрозе атак БПЛА. Плановая работа по приведению в порядок подвальных помещений многоквартирных домов продолжается. Помещения готовят в качестве укрытий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделяется информированию населения. По пути следования к укрытиям нанесены указатели, а на самих помещениях размещена информация об ответственных лицах с контактными телефонами.