Ночью со 2 на 3 октября в Новороссийске отражали атаку БЭК

В Новороссийске ночью звучали сирены — шло отражение атаки БЭК.

Ночью в Новороссийске в течение почти шести часов отражали атаку безэкипажных катеров.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города-героя Андрей Кравченко.

В городе звучали сирены.

Напомним, обломки БПЛА ВСУ обнаружили в Темрюкском районе. Фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой.

Мы писали, подвалы сочинских многоэтажек готовят для защиты при угрозе атак БПЛА. Плановая работа по приведению в порядок подвальных помещений многоквартирных домов продолжается. Помещения готовят в качестве укрытий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделяется информированию населения. По пути следования к укрытиям нанесены указатели, а на самих помещениях размещена информация об ответственных лицах с контактными телефонами.

