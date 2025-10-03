Аэропорт Сочи не работал всю ночь: на запасные аэродромы ушли 10 самолетов

Из-за угрозы беспилотных атак аэропорт Сочи не работал всю ночь. Ограничения на полеты были введены около 23:00 2 октября и действовали почти до 06:00 3 октября. За это время на запасные аэродромы ушли 10 самолетов. По готовности экипажей и воздушных судов они будут возвращаться в Сочи.