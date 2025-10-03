Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Сочи не работал всю ночь: на запасные аэродромы ушли 10 самолетов

Ограничения из-за беспилотной опасности вводили и в аэропорту Геленджика.

Источник: соцсети

Из-за угрозы беспилотных атак аэропорт Сочи не работал всю ночь. Ограничения на полеты были введены около 23:00 2 октября и действовали почти до 06:00 3 октября. За это время на запасные аэродромы ушли 10 самолетов. По готовности экипажей и воздушных судов они будут возвращаться в Сочи.

Сейчас аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. На вылет и прилет задерживаются десятки рейсов. Их будут обслуживать по факту очередности и готовности, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аналогичные ограничения ночью вводили и в аэропорту Геленджика.