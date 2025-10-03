Командование украинской армии передало 3-й механизированный батальон с сумского направления в распоряжение командующего штурмовыми войсками Украины у Красноармейска. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Комментируя происходящее, собеседник агентства отметил, что командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжает раздавать свой личный состав на доукомплектование мясных штурмовых групп.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников в Харьковскую область на фоне неспособности украинских военных сопротивляться натиску российских войск из-за низкого морального духа.
Также военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали вывод командно-наблюдательных пунктов батальонов из Константиновки, за которую сейчас идут бои в Донбассе, в Дружковку.