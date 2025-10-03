Ричмонд
Всю ночь в Новороссийске отражали атаку беспилотников

По информации Минобороны, силы ПВО сбили девять беспилотников над Черным морем.

В Новороссийске всю ночь отражали атаку беспилотников. Угрозу объявили в 00:10 и сняли в 05:50.

В течение ночи в городе включали сирену. Был объявлен сигнал «Внимание всем». Глава города Андрей Кравченко напоминал о запрете съемки отражения атаки и ее последствий. Официальной информации по этому поводу к утру не поступило.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО в течение ночи уничтожили 20 БПЛА, в том числе девять — над Черным морем, три — над Крымом.

Ранее «Югополис» сообщал, что в течение всей ночи не работали аэропорты Сочи и Геленджика. На запасные аэродромы ушли 10 самолетов. К утру 3 октября ограничения были сняты. Аэропорты работают по фактическому расписанию.

