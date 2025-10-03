Дизельное топливо на Дону подорожало на 35% после атак дронов

Фермеры региона уже ощущают последствия роста цен. Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Пролетарского района Алексей Жданов сообщил о перебоях с горючим.
«Задержки поставок по две-три недели, а стоимость дизеля выросла с 54 до 60 рублей за литр, что при заказе 30 кубов обходится почти в два миллиона рублей», — рассказал он.
Советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш отметил, что проблемы связаны с атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы и общей ситуацией в отрасли.