Дизельное топливо на Дону подорожало на 35% после атак дронов

Цены на дизельное топливо в Ростовской области выросли на 35% за последние недели сентября. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Источник: Коммерсантъ

Фермеры региона уже ощущают последствия роста цен. Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Пролетарского района Алексей Жданов сообщил о перебоях с горючим.

«Задержки поставок по две-три недели, а стоимость дизеля выросла с 54 до 60 рублей за литр, что при заказе 30 кубов обходится почти в два миллиона рублей», — рассказал он.

Советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш отметил, что проблемы связаны с атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы и общей ситуацией в отрасли.