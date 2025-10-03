Трое воронежских бойцов вернулись из украинского плена

Трое воронежцев вернулись из украинского плена. Наши земляки вошли в число 185 военнослужащих, которых вывезли с подконтрольной киевскому режиму территории.
— Еще трое воронежских парней вернулись живыми. Сейчас они находятся в Беларуси, с ними все в порядке, — сообщил вечером 2 октября губернатор Александр Гусев.
Глава региона поблагодарил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и воронежского омбудсмена Сергея Канищева за внимание к судьбам бойцов.
Напомним, в ночь на 2 октября над Воронежской областью сбили 38 украинских беспилотников. При падении обломков БПЛА никто из людей не пострадал. Повреждения получили два частных дома.
