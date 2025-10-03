Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое воронежских бойцов вернулись из украинского плена

Воронежских военнослужащих перевезли из Украины в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Трое воронежцев вернулись из украинского плена. Наши земляки вошли в число 185 военнослужащих, которых вывезли с подконтрольной киевскому режиму территории.

— Еще трое воронежских парней вернулись живыми. Сейчас они находятся в Беларуси, с ними все в порядке, — сообщил вечером 2 октября губернатор Александр Гусев.

Глава региона поблагодарил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и воронежского омбудсмена Сергея Канищева за внимание к судьбам бойцов.

Напомним, в ночь на 2 октября над Воронежской областью сбили 38 украинских беспилотников. При падении обломков БПЛА никто из людей не пострадал. Повреждения получили два частных дома.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше