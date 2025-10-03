Двое челябинских военнослужащих освободились из украинского плена

Из плена вернулись 41-летний военнослужащий по контракту из Уйского района и 40-летний мобилизованный житель Челябинска.
Первый мужчина находился в плену с 2024 года. В его интересах в аппарат уполномоченного обратилась сестра. Сначала боец был признан пропавшим без вести. Позже ему удалось связаться с родными по видеосвязи, где он коротко сообщил, что жив и находится в плену.
Второй был пленен в 2023 году. Он ушел на боевое задание и перестал выходить на связь. Его супруга узнала мужа на видео, размещенном в сети.