Девять беспилотников сбили над Черным морем ночью 3 октября

Девять украинских беспилотников сбили над акваторией Черного моря ночью 3 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над регионами России с 23:00 2 октября до 7:00 3 октября уничтожены и перехвачены 20 беспилотников самолетного типа. В том числе четыре дрона сбили над Воронежской областью, три — над Белгородской, три — над Крымом. Один беспилотник уничтожен над Курской областью.
Напомним, в черноморской акватории Кубани вечером 2 октября сбили 11 украинских беспилотников. Еще два дрона уничтожили с 21:30 до 23:00.
В регионе объявляли беспилотную опасность. В Новороссийске в ночь на 3 октября отражали атаку БПЛА, в городе зазвучала сирена. В настоящее время жителям Новороссийска ничего не угрожает — сигнал атаки БПЛА отменен.