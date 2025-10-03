Ричмонд
Девять беспилотников сбили над Черным морем ночью 3 октября

Над регионами России уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА.

Девять украинских беспилотников сбили над акваторией Черного моря ночью 3 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над регионами России с 23:00 2 октября до 7:00 3 октября уничтожены и перехвачены 20 беспилотников самолетного типа. В том числе четыре дрона сбили над Воронежской областью, три — над Белгородской, три — над Крымом. Один беспилотник уничтожен над Курской областью.

Напомним, в черноморской акватории Кубани вечером 2 октября сбили 11 украинских беспилотников. Еще два дрона уничтожили с 21:30 до 23:00.

В регионе объявляли беспилотную опасность. В Новороссийске в ночь на 3 октября отражали атаку БПЛА, в городе зазвучала сирена. В настоящее время жителям Новороссийска ничего не угрожает — сигнал атаки БПЛА отменен.

