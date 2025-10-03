Над Крымом утром 3 октября отразили атаку беспилотников ВСУ: что известно?

По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, в период с 23 часов 2 октября до 7 часов утра 3 октября дежурными средствами ПВО над Россией были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них три дрона сбили над полуостровом Крым, еще девять — над акваторией Черного моря.
Кроме того, четыре беспилотника уничтожили над Воронежской областью, три над Белгородской и один над Курской.
Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября силы ПВО и ЧФ сбили 16 БПЛА над Севастополем. По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе — не пострадали.