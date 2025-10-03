Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Напомним, аэропорты Сочи и Геленджика приостановили прием и выпуск воздушных судов в ночь на 3 октября. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — сообщили в Росавиации.
Отмечается, что по готовности экипажей и воздушных судов, борты начнут вылетать в аэропорт Сочи. В настоящее время формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов. Готовится расписание с учетом изменений.
«Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.