19 бойцов из плена в Украине вернулись в Хабаровский край и Дальний Восток

Из Украины вернулись 19 бойцов из восьми регионов Дальнего Востока, сообщает телеграм-канал РИА Биробиджан.
Среди них — три жителя Хабаровского края и один житель Еврейской автономной области. Обмен военнопленными по формуле 185 на 185 прошёл накануне.
Многие из освобождённых ранее считались пропавшими без вести. В списках также пять забайкальцев и четыре амурчанина. Кроме того, с территории Украины вернулись 20 гражданских лиц.
Сейчас все россияне находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
После возвращения в Россию военнослужащие и гражданские пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, сообщает телеграм-канал минобороны России.