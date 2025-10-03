Минобороны РФ: ночью над Воронежской областью сбили 4 БПЛА

Ночью 3 октября над Воронежской областью дежурные силы ПВО сбили четыре БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники уничтожили над тремя районами, конкретизировал губернатор Александр Гусев.
По данным региональных властей, обошлось без ЧП, разрушений и пострадавших нет.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сняли в 6.26. Угроза налета вражеских беспилотников продлилась более пяти часов (тревожный режим объявляли с 1.12).
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше