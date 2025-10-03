Ричмонд
Минобороны РФ: ночью над Воронежской областью сбили 4 БПЛА

Угроза налета беспилотников в Воронежской области продлилась более пяти часов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 3 октября над Воронежской областью дежурные силы ПВО сбили четыре БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники уничтожили над тремя районами, конкретизировал губернатор Александр Гусев.

По данным региональных властей, обошлось без ЧП, разрушений и пострадавших нет.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сняли в 6.26. Угроза налета вражеских беспилотников продлилась более пяти часов (тревожный режим объявляли с 1.12).

