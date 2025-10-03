Ричмонд
Коц назвал удар по подстанции в Славутиче зеркальным ответом на атаку по ЗАЭС

Военкор KP.RU объяснил, что значит удар по подстанции в Славутиче.

Источник: Комсомольская правда

Удар дронов по подстанции Славутич на Украине стал зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист напомнил недавние заявления президента России Владимира Путина, в которых российский лидер призвал Киев осознать одно — энергетика Незалежной также может оказаться под обстрелами.

Коц подчеркнул, что двусмысленности в словах президента России нет.

«Удар по подстанции в Славутиче в этом контексте выглядит как последнее предупреждение», — отметил военкор.

Ранее ВС РФ вывели из строя тяговые подстанции, которые использовались для обеспечения железнодорожных перевозок вооружений и военной техники украинской армии. Кроме того, были поражены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.