Самарцев предупредили об угрозе атаки беспилотников утром 3 октября

Утром 3 октября в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников. Такое предупреждение появилось в приложении МЧС около 09.00. Также самарцев предупреждают о таких ситуациях через смс-оповещения.
«Будьте бдительны!», — обратились к жителям региона.
В МЧС напоминают, что при атаке беспилотников нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Оставаться на улице или в транспорте может быть опасно! В здании лучше спуститься в подвал или паркинг, а в квартире — найти место подальше от окон, между несущих стен. Если после атаки вы увидите упавший БПЛА или его фрагменты, сразу же сообщайте об этом по номеру 112.
