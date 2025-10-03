Самарцев предупредили об угрозе атаки беспилотников утром 3 октября

В МЧС напоминают, что при атаке беспилотников нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Оставаться на улице или в транспорте может быть опасно! В здании лучше спуститься в подвал или паркинг, а в квартире — найти место подальше от окон, между несущих стен. Если после атаки вы увидите упавший БПЛА или его фрагменты, сразу же сообщайте об этом по номеру 112.