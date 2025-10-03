США заморозили обсуждение военной поддержки Киева: что стало причиной

Вашингтон заморозил обсуждение помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) после приостановки работы правительства США из-за шатдауна. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
«Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США. Обсуждение военной поддержки Киева со стороны США было заморожено», — сказано в публикации.
Как передает украинский источник издания, шатдаун поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении США и Украины по беспилотникам.
Напомним, Сенат не утвердил ни один из двух предложенных законопроектов, направленных на предотвращение шатдауна. Таким образом, в минувшую среду, 1 октября, в 07:00 по мск в стране произошел шатдаун. Это впервые с 2019 года, но уже четвертый раз за время президентства Дональда Трампа.