США заморозили обсуждение военной поддержки Киева: что стало причиной

Telegraph: США заморозили обсуждение военной поддержки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон заморозил обсуждение помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) после приостановки работы правительства США из-за шатдауна. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США. Обсуждение военной поддержки Киева со стороны США было заморожено», — сказано в публикации.

Как передает украинский источник издания, шатдаун поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении США и Украины по беспилотникам.

Напомним, Сенат не утвердил ни один из двух предложенных законопроектов, направленных на предотвращение шатдауна. Таким образом, в минувшую среду, 1 октября, в 07:00 по мск в стране произошел шатдаун. Это впервые с 2019 года, но уже четвертый раз за время президентства Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше