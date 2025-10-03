Ричмонд
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА

Махонин: на заводе «Азот» в Прикамье была остановка работы после атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

УФА, 3 окт — РИА Новости. На предприятии «Азот» в Пермском крае после атаки БПЛА была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что в Березниках была атака вражеских БПЛА, поврежден жилой дом, обошлось без жертв.

«На предприятии “Азот” была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — сообщил Махонин.

