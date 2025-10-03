Ричмонд
Жильцам атакованного БПЛА дома в Пермском крае предоставили другое жильё

Происшествие случилось в ночь на 3 октября.

Жильцам дома, который пострадал от атаки БПЛА в Прикамье, предоставили маневренное жильё, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в ночь на 3 октября. В Пермском крае был введён режим Беспилотной опасности" а позже стало известно, что в результате атаки БПЛА пострадал двухквартирный жилой дом в Березниках.

«К счастью, жертв нет. Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жильё», — сообщил Дмитрий Махонин.

Он добавил, что министерству труда и социального развития Пермского края поручено проработать вопрос о компенсации утраченного имущества. Для этих целей планируется выделить средства из краевого бюджета.

Дмитрий Махонин также упомянул, что в филиале «Азот» АО «ОХК Уралхим» в Березниках зафиксирована кратковременная приостановка технологического процесса. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

