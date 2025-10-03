Жительница города Шебекино в Белгородской области Анастасия Быкова направила обращение в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН. Она призвала международную организацию расследовать факт применения пыток по отношению к ее отцу сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом девушка сообщила РИА Новости.
По словам Быковой, представители украинской спецслужбы пытались ее завербовать. В ходе этих попыток они угрожали физической расправой над ее отцом. Девушка также сообщила, что в отношении ее родителя было применено физическое насилие.
Быкова привела конкретные подробности произошедшего. Она рассказала, что сотрудники СБУ избивали ее отца Андрея Лаптева 1962 года рождения. Целью этих действий был получение доступа к Telegram-каналу и дальнейший шантаж.
Жительница Шебекино подчеркнула, что такие методы работы украинских спецслужб нарушают положения международных конвенций. По ее мнению, произошедшее является грубым нарушением фундаментальных прав человека.
Прежде стало известно, что после развода родителей Анастасии в 2000-х годах, ее отец Андрей Лаптев перебрался в Харьков. При этом он не являлся гражданином Украины.