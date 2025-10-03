Ричмонд
Воронежский губернатор назвал число сбитых за ночь беспилотников

Люди не пострадали.

Источник: АиФ Воронеж

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Воронежскую область прошлой ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Над тремя районами были обнаружены, уничтожены и подавлены четыре БПЛА. Люди не пострадали, последствий на земле нет.

Опасность атаки БПЛА сохранялась в регионе до 6:36 пятницы, 4 октября.

