Воронежский губернатор назвал число сбитых за ночь беспилотников

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Воронежскую область прошлой ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Над тремя районами были обнаружены, уничтожены и подавлены четыре БПЛА. Люди не пострадали, последствий на земле нет.
Опасность атаки БПЛА сохранялась в регионе до 6:36 пятницы, 4 октября.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше