В зоне СВО погиб выпускник мединститута Дмитрий Пасынков из Пермского края

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила скорбную весть о гибели земляка в зоне проведения СВО. Пасынков Дмитрий Валерьевич погиб 9 декабря 2024 года.
Дмитрий Пасынков родился в Верещагино 26 сентября 1972 года, где окончил школу № 1. Продолжил образование в Пермском мединституте, работал в строительной сфере. Вместе с супругой воспитал сына Дениса.
Церемония прощания с земляком состоится 3 октября с 11:00 во Дворце досуга: Верещагино. Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.