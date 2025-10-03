Ричмонд
В зоне СВО погиб выпускник мединститута Дмитрий Пасынков из Пермского края

Прощание с земляком в эти минуты проходит в Верещагино.

Источник: Администрации Верещагинского муниципального округа Пермского края

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила скорбную весть о гибели земляка в зоне проведения СВО. Пасынков Дмитрий Валерьевич погиб 9 декабря 2024 года.

Дмитрий Пасынков родился в Верещагино 26 сентября 1972 года, где окончил школу № 1. Продолжил образование в Пермском мединституте, работал в строительной сфере. Вместе с супругой воспитал сына Дениса.

Церемония прощания с земляком состоится 3 октября с 11:00 во Дворце досуга: Верещагино. Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.