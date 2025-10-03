В Башкирии примут закон об улучшении жилищных условий семей участников СВО

Депутаты Госсобрания Башкирии на пленарном заседании приняли поправки в жилищный закон, касающиеся жилищных условий семей участников СВО. Законопроект направлен на устранение административного барьера, мешающего семьям военнослужащих улучшить жилищные условия.
Спикер парламента республики Константин Толкачёв подчеркнул важность инициативы, отметив, что она направлена на устранение административных препятствий в улучшении жилищных условий семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Мы хотим устранить административный барьер, который в ряде случаев мешает им воспользоваться правом на улучшение жилищных условий. Дело в том, что некоторые виды выплат военнослужащим учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Из-за этого малоимущие семьи, имеющие право на получение жилья по договору социального найма, перестают считаться малоимущими и лишаются такой возможности. Законопроектом предлагается дополнительно определить перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального статуса семьи.
Согласно проекту поправок, отдельные виды доходов, полученные участниками СВО, больше не будут учитываться при оценке уровня обеспеченности семьи. Это включает в себя выплаты, связанные с участием в военных действиях, госнаграды (в том числе орден Мужества) и материальная помощь от государственных организаций и частных фондов.
Окончательное принятие законопроекта ожидается в период осенней сессии.