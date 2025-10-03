Новые меры поддержки участников СВО появились в Свердловской области

«Принял решение о частичном возмещении работодателям затрат на зарплату ветеранов СВО, которые трудоустроились в организации и на предприятия. Срок возмещения составит до полугода, а размер компенсации из областного бюджета — 50 тыс. рублей в месяц на человека», — написал он в соцсетях.
Паслер добавил, что теперь участникам СВО будет предоставлена финансовая помощь при получении образования в другом муниципалитете. Например, если ветеран спецоперации живет в деревне и хочет поступить в колледж в городе, ему возместят расходы.
«Будем возмещать расходы на проезд (до 1 тыс. рублей), выплачивать суточные, а также компенсировать затраты на аренду жилья на период учебы из расчета 550 рублей в сутки. Если новая профессия потребует пройти медицинское освидетельствование, его оплатим также», — заверил губернатор.
Напомним, Свердловская область в первом квартале 2025 года направила около 2 млрд рублей на направления, связанные с проведением специальной военной операции. Такие данные содержатся в отчете региональной Счетной палаты, документ размещен на сайте ведомства.
Так, более 1,9 млрд рублей направлено на единовременные выплаты участникам боевых действий и членам их семей. Из резервного фонда правительства региона дополнительно было выделено свыше 200 млн рублей. Из них около 115 млн пошли на меры поддержки граждан, а 70,3 млн рублей получила АНО «Информационно-аналитический центр» на проведение информационной кампании по набору контрактников.
Первоначально на выплаты участникам СВО на год было заложено 3,2 млрд рублей, что почти втрое больше прошлогоднего уровня. Позднее сумма была еще и скорректирована в сторону увеличения.